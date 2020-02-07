Дамаск, , 16:57 — REGNUM Колонна турецкой военной техники прибыла на территорию сирийской провинции Идлиб, сообщает 7 февраля агентство Associated Press.

Агентство утверждает, что эти подразделения будут направлены на усиление турецких «наблюдательных» пунктов в зоне «Идлиб». Кроме того, Associated Press заявляет о прибытии подразделений спецназа.

Стоит отметить, что турецкие военные заметно усиливают своё присутствие к западу от города Саракиба после освобождения этого важного дорожного узла сирийской армией.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция требует прекратить военную операцию сирийской армии на сирийской территории в провинции Идлиб. Напомним, турецкое правительство оказывает прямую поддержку джихадистским группировкам, скопившимся в этой зоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль не ответил на данные о едва не попавшем под удар в Сирии самолете