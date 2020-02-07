Донецк, , 17:01 — REGNUM Четыре атаки украинской армии по территории ДНР зафиксированы за минувшие сутки, сообщает 7 февраля Донецкое агентство новостей.

Украинская сторона обстреляла посёлки Александровка, Доломитное и Зайцево.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, общее количество применённых нарушителями перемирия боеприпасов составило 15 единиц.

Уточняется, что ВСУ применили против территорий ДНР гранатомёты и стрелковое оружие (в том числе и крупнокалиберное).

Напомним, за предыдущие сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР десять раз.

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