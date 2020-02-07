Вашингтон, , 16:41 — REGNUM Решение прекратить участие в предвыборной кампании принял член Республиканской партии США Джо Уолш, сообщается 7 февраля в его Twitter.

Такое решение бывший конгрессмен принял по итогам кокусов (предвыборное партийное собрание) в штате Айова, где за него как за делегата от республиканцев проголосовал лишь один процент с небольшим.

В соцсети он завил, что вёл и будет продолжать вести борьбу против «культа [американского президента Дональда] Трампа».

Напомним, кокусы в Айове прошли 5 февраля 2020 г. В этом году это были первые кокусы в рамках кампании по президентским выборам в США, намеченным на ноябрь.

На этом собрании партия выбирала делегатов, которые в дальнейшем участвуют в выборе кандидата в президенты на праймериз. В итоге от партии на президентские выборы идёт один кандидат.

У республиканцев на минувших кокусах больше всего голосов набрал Трамп (свыше 97%). В итоге Уолшу остался один процент с небольшим, то же самое — у другого республиканца Билла Уэлда.

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