Ашхабад, , 16:40 — REGNUM В столице Белоруссии прошел форум «Нейтралитет Туркмении как эффективный инструмент международного сотрудничества», посвященный 25-летию резолюции ООН о постоянном нейтралитете Туркмении, передает «Orient».

В ходе мероприятия туркменские дипломаты рассказали студентам и преподавателям Белорусского государственного аграрного технического университета о нюансах и преимуществах соблюдения нейтралитета во внешнеполитическом курсе страны, о положении Туркмении на международной политической арене и о сотрудничестве с Белоруссией.

Также перед студентами выступили проректор БГАТУ Николай Романюк и директор департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем исполкома СНГ Алексей Сазонов, которые поведали студентам о своем видении роли государственного нейтралитета в современных условиях.