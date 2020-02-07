Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM По сути, власти Львова относятся к советскому разведчику (в формулировке львовских властей — «агента НКВД») Николаю Кузнецову, как к оккупанту. На это незамедлительно должна последовать реакция не только Министерства иностранных дел России, но и всего международного сообщества. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

«Все, кто пытается переписать итоги Второй мировой войны, должны быть подвержены преследованию. Я считаю, что надо реагировать обязательно. Международное сообщество должно осудить такие заявления. Это должно быть мощное осуждение со стороны международного сообщества. Должна последовать официальная реакция МИД России, подано заявление в международные организации. За такие заявления пора отдавать под суд. Есть святые вещи, к которым прикасаться нельзя, их надо ценить и уважать», — сказал собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков советского разведчика (в формулировке львовских властей — «агента НКВД») Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Глава города Андрей Садовый связал возвращение останков Героя Советского Союза с нахождением в «российском плену» ряда граждан Украины.

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