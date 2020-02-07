Бишкек, , 16:36 — REGNUM Персональные данные граждан Киргизии можно купить всего за 6300 рублей

Коррумпированные сотрудники государственных органов продают персональные данные граждан Киргизии. Их несложно купить всего за 7000 сомов (6300 рублей). Об этом заявил депутат Марлен Маматалиев на заседании республиканского парламента, передает пресс-служба законодательного собрания.

По словам парламентария, персональные данные киргизстанцев, хранящиеся в информационных базах регистрационной службы, социального фонда, налоговой службы и мобильных операторов, можно получить, заплатив довольно таки небольшую сумму.

«Это неправильно в корне. Нужно предпринять срочные меры по защите личных данных граждан. Правительство обещало до 1 февраля 2020 года создать государственный орган по защите личных данных граждан, однако, до сих пор нет никаких конкретных шагов», — подчеркнул он.