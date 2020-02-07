Киев, , 16:41 — REGNUM Фракция «Слуга народа» не собирается обращаться с официальной жалобой на экс-премьер-министра Юлию Тимошенко из-за сломанного ей накануне в ходе рассмотрения земельной реформы микрофона спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом журналистам сегодня, 7 февраля, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жалоба на Тимошенко могла быть подана в регламентный комитет (контролируется «Слугой народа»), который, в свою очередь, может официально запретить лидеру «Батькивщины» посещать какое-то количество заседаний.

«Ей хватит своих собственных консультантов, которые просто объяснят, что повреждать государственное имущество в собственных интересах — это будет негативно влиять на ее, уже и так несущественный фактически рейтинг… При этом она еще сама себя добьет», — заявил Арахамия.

Вместе с тем, соратник Зеленского отметил, что «с моральной точки зрения"фракция «Батькивщина» должна в десятикратном размере возместить ущерб за сломанный микрофон.

Отметим также, что в ходе сегодняшнего заседания народный депутат Украины от «Батькивщины» Михаил Цимбалюк от имени политсилы извинился перед спикером Рады Дмитрием Разумковым за историю с микрофоном.

Сама же Тимошенко придерживалась другой точки зрения — в интервью СМИ она пояснила, что сломанный микрофон — это символ того, что «страна не может пропустить этот закон, и что в Верховной Раде происходит не все так, как нужно национальным интересам Украины».

ИА REGNUM напоминает, что силовое противостояние в президиуме Рады, в ходе которого Тимошенко сломала микрофон спикера, произошло накануне в ходе рассмотрения закона о продаже земли.