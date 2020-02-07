Минск, , 16:33 — REGNUM В Белоруссии расширили показания для призыва в армию. В прошлом году Александр Лукашенко распорядился сократить основания для отсрочек потенциальных призывников.

С 8 февраля вступает в силу опубликованное сегодня, 7 февраля, совместное постановление министерств обороны и здравоохранения Белоруссии «Об утверждении Инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью».

Документ датирован 3 января, его подписали министр обороны Андрей Равков и министр здравоохранения Владимир Караник. На сегодняшний день Равков возглавляет белорусский Совбез, а оборонным министерством руководит Виктор Хренин.

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Проект документа тайно от общественности обсуждался на уровне силовых министерств и ведомств. Ведомственная переписка секретилась и доставлялась фельдсвязью. В итоге сейчас потенциальные призывники оказались поставлены перед фактом.

От армии теперь не освобождает ни дистрофия, ни ожирение, ни патологии сердца или проблемы с суставами и прочие диагнозы признания негодным к воинской службе. Теперь вчерашние «белобилетники» укрепят обороноспособность на службе «в резерве», в специальных войсках территориальной обороны и даже на альтернативной службе.

Расширение призыва связано с демографическими проблемами Белоруссии: коренное население вымирает и активно мигрирует за пределы республики. Много молодёжи учится и работает за рубежом, большая её часть не стремится отдать «почётный долг».

За весь постсоветский период армия Белоруссии не принимала участия ни в одном вооружённом конфликте. Тем не менее республика состоит в ОДКБ и является военной союзницей России в рамках недостроенного Союзного государства.

Александр Лукашенко неоднократно выказывал заинтересованность направления белорусских военных в миротворческие контингенты по линии ООН и даже в зону военного конфликта в Донбассе.