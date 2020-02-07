Рига, , 16:32 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш не видит прогресса в переговорах о многолетнем бюджете ЕС на 2021 — 2027 годы. Об этом пишет портал LSM.

Накануне 20 февраля, когда в Брюсселе состоится очередной раунд переговоров по многолетнему бюджету, Латвия входит в число 14 государств реципиентов, которые настаивают на сохранении прежнего уровня дотаций. Такова была и позиция Кариньша, которую он в очередной раз озвучил на переговорах с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в начале недели.

Меж тем, представители Дании, Нидерландов, Швеции и Австрии настаивают на снижении бюджета ЕС после выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Премьер-министр Швеции Стефан Левен обратил внимание, что в 2020 году взносы пяти стран сформировали 50% бюджета ЕС. И если ничего не изменить, отметил он, в 2025 году вклад этих стран будет равняться 75%. Такой подход, считает Левен, неприемлем.

В Латвии прогнозируют, что встреча 20 февраля закончится безрезультатно.