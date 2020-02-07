Москва, , 16:31 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект о ежемесячных пособиях для домохозяек и направили его в правительство РФ для получения отзыва согласно регламенту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил один из его авторов депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Домохозяйка (домохозяин) имеет право на получение ежемесячного денежного пособия в связи с ведением домашнего хозяйства», — говорится в тексте документа.

При этом указывается, что домохозяйка (домохозяин) — «трудоспособный, неработающий гражданин Российской Федерации, не получающий пособие по безработице, постоянно проживающий на территории Российской Федерации совместно с членами семьи и занимающийся исключительно ведением домашнего хозяйства».

Дается определение и домашнему хозяйству — «обеспечение своей семьи всем необходимым для жизни (уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства I группы, иная деятельность по дому)».

Пособие, согласно законопроекту, будет составлять сумму, не превышающую двукратный размер прожиточного минимума населения в конкретном регионе.

Инициатива предполагает выделение средств из бюджетной системы, поэтому законопроект направлен на получение официального отзыва правительства. Письмо за подписью лидера ЛДПР Владимира Жириновского направлено на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина.