Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM В Петербурге появились результаты экспертизы, обнаружившая коррупциогенный фактор в решении городского комитета по охране памятников (КГИОП) об отказе включить включить здание Медсанчасти № 1 завода им. Калинина в список объектов культурного наследия. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в городском отделении партии «Справедливая Россия».

Текст экспертизы получил лидер фракции «эсеров» в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев. Аккредитованный в Минюсте эксперт Николай Лаврентьев оценил распоряжение КГИОП «Об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия «Здание медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина (с садом и оградой)» в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

«Согласно мнению эксперта, проект решения нарушает установленные законом процедуры, что делает его незаконным. По мнению Лаврентьева, проект решения содержит коррупциогенный фактор, который заключается в отсутствии или неполноте административных процедур», — сообщают петербургские «справороссы».

Так, эксперт нашел нарушение в том, что не было принято заключение рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга. Ранее депутаты ЗакСа Алексей Ковалев и Максим Резник уже возмущались, что 23 января председатель КГИОП Сергей Макаров отказался обсуждать вопрос о медсанчасти на рабочей группе Совета. В самом комитете ситуацию объяснили тем, что депутаты позволяли себе оскорбительные высказывания.

«Заседание рабочей группы де-факто прервалось, так как Макаров покинул зал. На следующий день, 24 января, КГИОП опубликовал на своем сайте проект распоряжения «Об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия «Здание медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина (с садом и оградой)» в единый государственный реестр объектов культурного наследия», — указывают в петербургской организации «СР».

Экспертное заключение Николая Лаврентьева направили в КГИОП, прокуратуру Петербурга, Главное управление министерства юстиции по Петербургу и Департамент развития законодательства Минюста. Адресатам предлагается устранить выявленные коррупциогенные факторы и вынести вопрос на рассмотрение Совета по сохранению культурного наследия еще раз.

«Незаконный проект распоряжения КГИОП необходимо пересмотреть. Подобные нарушения процедур могут нанести существенный ущерб целям охраны исторической среды нашего города. Мнение экспертов Совета по наследию было проигнорировано», — сказал Ковалев.

Как сообщало ИА REGNUM, здание Медсанчасти № 1 и участок на улице Одоевского приобрела компания «Петротрейд» за 671 тысячу рублей в 2009 году. Тогда по градостроительным документам земля предназначалась «для размещения объектов социального обеспечения». Сейчас в Генеральном плане участок находится в зоне «Д» — зона всех видов общественно-деловой застройки.

Здание Медсанчасти с оградой и садом было возведено в 1950-х как дворцово-парковый ансамбль эпохи ленинградского неоклассицизма. Центр фасада здания украшен восьмиколонным портиком, на фасаде сохранились лепнина и эркеры. В заброшенном сегодня саду раньше располагались фонтан и статуи, а также зеленые кабинеты.

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