Рига, , 16:27 — REGNUM Работа над составлением национального плана развития Латвии на период 2021 — 2027 годов закончена. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил директор Межведомственного координационного центра (PKC) Латвии Петерис Вилкс.

По его словам, в ходе работы PKC обработал 538 инициатив и предложений министерств на общую сумму в €40 млрд. В итоговый документ Национального плана развития вошли 330 предложений на сумму €14,5 млрд. Из них €2,2 млрд дотации ЕС на поддержание и развитие бюджета, €5,4 млрд из фонда Кохезии, €3,7 млрд из фонда ЕС по поддержке сельского хозяйства, и другие поступления. 49% общего объёма финансирования Латвия намерена направить на развитие территорий и повышение качества жизни, отметил он.

Вилкс добавил, что 13 февраля документ поступит на рассмотрение правительства Латвии. Цели предыдущего плана Национального развития на 2014 — 2020 годы, по словам Вилкса, достигнуты на 70%. Самым проблемным участком, по мнению директора PKC, является реализация планов по уменьшению социального неравенства, так как это предполагает серьёзные изменения в налоговой политике.