7 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

Дмитрий Ефимов, , 16:23 — REGNUM За это формально отвечает главный по «цифровизации» в новом правительстве РФ — министр цифрового развития коммуникаций и связи Максуд Шадаев. Именно поэтому ему куратором национального проекта «Цифровая экономика» и Минкомсвязи — вице-премьером Дмитрием Чернышенко — оттранслировано поручение председателя правительства Михаила Мишустина №ММ-П10−502 от 1 февраля: набрать новых ответственных заместителей в другие министерства, занимающихся их «цифровизацией». Сказано — сделано («ПСПО» — фраза из 90-х). Аппарат нового министра к теме подошел творчески и разослал циркуляр №МШ-П8−070−2327 от 4 февраля 2020 года «О направлении требований к кандидатам на должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, ответственного за цифровую трансформацию, и методических рекомендаций по проведению тестирования их управленческих навыков».На самом деле, сразу сильно напрягает слово «тестирование». Сразу слышится звон ЕГЭ и ужасной реформы образования. Но нет, имелось в виду совсем другое. На самом деле за образец взята разработка РАНХиГС при президенте РФ, определяющая «модель компетенций команды цифровой трансформации». Команды «Ц», не ассоциировать с командой «А» из одноименного фильма Голливуда. Кстати в письме министра определено и понятие «модели компетенций». Согласно его глоссарию: «Модель компетенций — полный набор компетенций и их характеристик, сформированный в соответствии с видом профессиональной деятельности». Еще не запутались? Да, сложно — в определении явно присутствует рекурсия, но ее понятие определять не стоит — математик и программист и так поймет. Так что «тестирование управленческих навыков кандидатов» — это просто процесс «определения наличия компетенций, опыта (оценка в соответствии с методикой и моделью компетенций), необходимых для решения задач и осуществления функций на одной из позиций в команде цифровой трансформации».Член этой команды должен быть нацелен на результат, а для этого необходимо обладать несколькими «умениями'. Первое в списке — умение систематизировать полученную информацию, делать точные выводы, строить прогнозы, выстраивать процессы разработки и реализации стратегии, ставить цели, определяя четкие конечные и промежуточные критерии достижения цели (по SMART). Что значит это волшебное слово, в переводе на русский язык «умный» — не совсем понятно. Второе умение — концентрироваться на достижении максимально приоритетных задач, объективно оценивать условия, сроки и ресурсы, на основании чего определять порядок действий, адекватно реагируя на неопределенность и изменения. Какие изменения как-то упущено. Будем считать, что имелись в виду «изменения в социально-политической обстановке». Определено и третье «умение» — дословно: «Опыт принятия на себя ответственности и обязательств, уметь четко следовать им, используя все возможные способы, активно действуя для их выполнения, решая самостоятельно сложные комплексные задачи, моделируя разные варианты развития ситуации».Заметили: «все возможные способы» — т. е. «цель оправдывает средства». На этом можно было бы остановиться, но хочется рассказать о втором главном требовании. Это «клиентоцентричность». Под ней понимается способность кандидата к «прогибу». Как иначе трактовать следующие требования из письма министра:• Знание и умение устанавливать и развивать отношения с «внутренними клиентами» (сотрудниками ФОИВ, участвующими в цифровизации), а также «внешними клиентами» (физическими и юридическими лицами, пользующимися цифровыми сервисами и услугами ФОИВ), направленные на долгосрочное сотрудничество.• Умение выстраивать в масштабе всей организации культуру понимания и ориентации на клиента, знание его потребностей, мнения о продуктах, услугах, сервисах.• Навык изменения процесса или продукта для создания максимальной ценности, отслеживания удовлетворенности клиентов. Даже этого видно, что когда речь идет о «цифровизации» правительства, под ней на самом деле понимается создание очередной услуги. По примеру «реформ» образования и здравоохранения времен СССР. И, как говорили в бывшей советской Одессе: «Таки нам это надо?».