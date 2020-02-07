Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Федеральный закон об индексации пенсий несправедлив и нуждается в корректировке. В ходе общественных слушаний по поправкам в Конституцию РФ об этом заявил заместитель председателя Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Качкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Качкин полагает, что даже предложенные поправки в Конституцию об обязательной индексации пенсий недостаточны. Сейчас это сформулировано как индексация в соответствии с порядком, установленным федеральным законом.

Однако, указал Качкин, и сегодня имеется федеральный закон, и это не мешает ему заморозить индексацию пенсий работающих пенсионеров.

«Нынешний закон не совсем справедлив. Потому что индексация как таковая есть, но она отложенная до того, как пенсионер перестанет работать. А, извините пожалуйста, жить-то есть желание каждый день, каждый месяц. Предложение пенсионеров — индексация должна быть для всех. Пенсионеры идут на работу не от хорошей жизни, а оттого, что пенсий явно недостаточно, и все про это понимают», — сказал Качкин.

Член рабочей группы по поправкам в Конституцию, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов заявил, что сомневается, что таким образом можно что-то сформулировать в Конституции, а те формулировки, что предложены поправками, ему кажутся достаточными.

«Фактически мы тоже обсуждали, но те опасения и проблемы, о которых говорят коллеги, это не проблемы, которые могут быть решены непосредственно в тексте Конституции», — сказал юрист.

Ранее на слушаниях заявили, что справедливость в индексации пенсий работающих пенсионеров восторжествует благодаря поправкам в Конституцию РФ.

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