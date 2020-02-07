Москва, , 16:15 — REGNUM В Госдуме осудили невыдачу Львовом в Россию останков советского разведчика Николая Кузнецова, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

«Это показывает тот примитивный уровень, на котором находится политика и мораль на Украине», — заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Парламентарий считает недопустимым позицию украинского Львова.

«Они, по сути дела, торгуют останками, ставится некое политическое условие. Это просто недопустимо и не соответствует никаким моральным и этическим нормам», — заявил Емельянов.

Исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков советского разведчика (в формулировке львовских властей — «агента НКВД») Николая Кузнецова его родственникам в Россию.

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