Москва, , 16:14 — REGNUM ДОКУМЕНТ

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Российской Федерации г-ну Тоёхиса Кодзуки

ОБРАЩЕНИЕ

российской общественности «О территориальных претензиях Японии к Российской Федерации»

Уважаемый господин посол!

Российская общественность весьма встревожена японскими официальными притязаниями на южнокурильские острова, которые вошли в состав СССР после безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне. Возврат Курильских островов и южного Сахалина рассматривается в нашей стране как не подлежащий пересмотру результат нашей победы, 75-летний юбилей которой мы празднуем в этом году.

Не следует питать иллюзий — мирный договор между нашими странами не может быть куплен ценой каких-либо территориальных уступок с российской стороны, мы в России рассматриваем требование таких уступок не просто реваншистскими, а оскорбительными для нас, потомков победителей.

Столь же невозможна какая-либо «совместная хозяйственная деятельность» на основе экстерриториальности. Хотели бы напомнить, что по Конституции Российской Федерации её суверенитет распространяется на всю её территорию без каких-либо исключений, а границы государства не могут быть изменены без согласия на то народа России.

Российская сторона ради налаживания добрососедских отношений между нашими странами не раз проявляла добрую волю вплоть до разрешения японским рыбакам добывать морепродукты в наших внутренних территориальных водах. Однако японская сторона приняла в 2009 году официальные акты о «скорейшем возвращении северных территорий» как якобы неотъемлемой части Японии. Без денонсации этих возмутительных положений японского законодательства разговоры о каком-то «мирном договоре» — это демагогия, вводящая в заблуждение наши народы. Тем более, что недружественные выпады со стороны официального Токио продолжаются и даже нарастают — от печатания ложных географических карт, схем, изображений Курил даже при организации Олимпийских игр до продолжения антироссийских истерик в так называемый «День северных территорий» — 7 февраля.

Просим довести до сведения японского правительства и общественности, что неуёмные, но бесперспективные территориальные претензии на южнокурильские острова препятствуют выстраиванию добрососедских отношений между нашими странами и народами.

ПОДПИСИ

АРЕФЬЕВ Николай Васильевич, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (депутат ГосДумы);

ИВАНОВ Сергей Владимирович, член Комитета по государственному строительству и законодательству (депутат ГосДумы);

РАШКИН Валерий Фёдорович, первый заместитель председателя Комитета по делам национальностей (депутат ГосДумы);

ШЕРИН Александр Николаевич, первый заместитель председателя Комитета по обороне (депутат ГосДумы);

ОСАДЧИЙ Николай Иванович, член Комитета по охране здоровья (депутат ГосДумы);

ПАРФЁНОВ Денис Андреевич, член Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления (депутат ГосДумы);

КУРИННЫЙ Алексей Владимирович, член Комитета по охране здоровья (депутат ГосДумы);

СТУПИН Евгений Викторович, член Комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций, член Комиссии по экологической политике, член Комиссии по экономической и социальной политике (депутат МосгорДумы);

ЗУБРИЛИН Николай Григорьевич, председатель Комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций, член Комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике, член Комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению, член Комиссии по организации работы Думы, руководитель фракции КПРФ в МосгорДуме (депутат МосгорДумы);

ПЛАТОШКИН Николай Николаевич, лидер Движения «За новый социализм», доктор исторических наук;

ИВАШОВ Леонид Григорьевич, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник;

ЕНГАЛЫЧЕВА Екатерина Александровна, член Комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, член Комиссии по экономической и социальной политике, член Комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям (депутат МосгорДумы);

ШЕРЕМЕТЬЕВ Олег Михайлович, член Комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике, член Комиссии по образованию, член Комиссии по экологической политике (депутат МосгорДумы);

САВОСТЬЯНОВ Сергей Владимирович, член Комиссии по безопасности, спорту и молодёжной политике, член Комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению, член Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья (депутат МосгорДумы);

КУЛЬНЕВ Иван Анатольевич, координатор Комитета за территориальную целостность и модернизационный прорыв России;

КУРЬЯНОВИЧ Николай Владимирович, председатель «Гильдии Русских адвокатов», депутат Государственной Думы 4 созыва;

ЛОГАЦКАЯ Татьяна Михайловна, депутат района Хорошево-Мневники г. Москвы;

МИКОЯН Владимир Сергеевич, публицист-политолог.