Киев, , 16:10 — REGNUM Украинский политик, депутат Верховной рады прошлого созыва Борислав Береза высмеял небольшое количество депутатов на заседании парламента сегодня, 7 февраля, во второй половине дня.

«Пять месяцев им понадобилось, чтоб восстановить традицию предыдущей Верховной рады. Пятница, заседание не закрыто, а в зале почти никого нет», — заявил он.

«Все понятно, этот зеленый принтер сломался. Несите следующий или заправляйте этот. Чем его обычно заправляют, чтобы работал? Видимо, конвертами (намек на информацию о том, что из-за низких официальных зарплат все депутаты «Слуги народа» получают доплаты в конвертах — ред.)», — добавил также Береза.

Украинские СМИ уточняют, даже в первой половине дня, при голосовании за правки в закон о продаже земли, в зале было всего 286 народных депутатов из 423.

Также сегодня глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предложил парламентским журналистам на месяц пойти в отпуск — «потому что нет никаких новостей из Рады, вот так будет скучно».