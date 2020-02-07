Тбилиси, , 16:03 — REGNUM Генпрокурором Грузии с большой долей вероятности опять станет бывший главный прокурор Ираклий Шотадзе. Прокурорский совет, который в течение декабря-января занимался отбором кандидатур на вакантную должность руководителя Генпрокуратуры, 7 февраля провел окончательное голосование, и из 4 ранее отобранных кандидатов выбрал именно Шотадзе. Он набрал 11 из 12 голосов членов прокурорского совета. Согласно дальнейшей процедуре, кандидатура Ираклия Шотадзе будет направлена на утверждение парламента Грузии, и в случае, если и в законодательном органе он наберет большинство голосов, то вновь возглавит Генеральную прокуратуру.

Депутаты парламентского большинства с самого начала процесса отбора кандидатов, после того, как в прокурорский совет Грузинским техническим университетом была представлена кандидатура Ираклия Шотадзе, открыто заявляли, что поддержат именно эту кандидатуру. Они называли Шотадзе квалифицированным специалистом и профессионалом своего дела.

Первоначально на пост генпрокурора претендовали 17 кандидатов, часть которых представили различные неправительственные либо образовательные учреждения и экспертные общества, а некоторые самостоятельно подали заявки. Позднее два кандидата сняли свои кандидатуры, причем один прямо заявил, что снимает кандидатуру в пользу Шотадзе.

Из 15 оставшихся на основании проведенного с каждым собеседования прокурорский совет на состоявшемся 6 февраля голосовании отобрал 4 кандидатов. Ираклий Шотадзе набрал 10 голосов, София Шенгелия — 9 голосов, Валериан Вачарадзе — 8 голосов, а Дарико Тордия — 7 голосов.

В том, что генпрокурором станет именно Шотадзе, не сомневаются и в оппозиции, лидеры которой заявляют, что Ираклий Шотадзе нужен правящей партии и ее лидеру для расправы с неугодными оппонентами.

Ираклий Шотадзе занимал должность главного прокурора Грузии (тогда так называлось это ведомство) в период с 19 ноября 2015 года до 31 мая 2018 года. Он ушел в отставку на фоне акций протеста, которые проводил в Тбилиси отец убитого в декабре 2017 года на улице Хорава школьника Давида Саралидзе Заза Саралидзе. Он обвинял Шотадзе в укрывательстве убийц своего сына и требовал его отставки и привлечения к ответственности за подделывание материалов следствия. Шотадзе ушел в отставку, а новый прокурор возобновил расследование этого дела, судебный процесс по которому еще так и не закончен. Сегодня Заза Саралидзе уже особого протеста в отношении кандидатуры Шотадзе не выражает.

Пост генпрокурора стал вакантным после того, как в конце прошлого года парламент Грузии утвердил Шалву Тадумадзе на пост судьи Верховного суда Грузии.