Москва, 7 февраля 2020, 15:57 — REGNUM Россия не явилась на ту войну, которую объявила ей Литва, и поэтому Вильнюс считает себя победителем. Об этом 7 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член Совфеда РФ Олег Морозов. Так он прокомментировал отчёт департамента государственной безопасности Литвы, в котором Россия была названа одной из главных угроз.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, департамент государственной безопасности Литвы сегодня, 4 февраля, опубликовал свой традиционный обзор угроз Литве за минувший 2019 год. В этом документе сказано, что российские спецслужбы активно вербуют граждан Литвы, организовывают провокации для приехавших литовцев в России, группировка российских военных сил наращивается в Калининградской области, в интересах России используются различные организации российских соотечественников в Литве и так далее.
Читайте ранее в этом сюжете: Госбезопасность Литвы назвала Россию и Китай главными угрозами