Москва, , 15:57 — REGNUM Россия не явилась на ту войну, которую объявила ей Литва, и поэтому Вильнюс считает себя победителем. Об этом 7 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член Совфеда РФ Олег Морозов. Так он прокомментировал отчёт департамента государственной безопасности Литвы, в котором Россия была названа одной из главных угроз.

«Если читать этот документ, то можно сказать, что Литва выиграла войну с Россией, потому что она эту войну объявила, а Россия на войну не явилась, — сказал Морозов. — Всё это пахнет политической паранойей с той лишь разницей, что когда у человека есть такое заболевание под названием паранойя, то он в этом не виноват. Что-то у него переклинило в голове. А это организованная, внутренне понятная, искусственная паранойя. Они сами себя заражают этим ядом. И конечно, не просто так. Надо нагнетать эту угрозу и голову всё время поворачивать в сторону Брюсселя и Берлина».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, департамент государственной безопасности Литвы сегодня, 4 февраля, опубликовал свой традиционный обзор угроз Литве за минувший 2019 год. В этом документе сказано, что российские спецслужбы активно вербуют граждан Литвы, организовывают провокации для приехавших литовцев в России, группировка российских военных сил наращивается в Калининградской области, в интересах России используются различные организации российских соотечественников в Литве и так далее.

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