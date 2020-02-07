Киев, , 15:54 — REGNUM Будапешт финансово поможет сделать преподавание украинского языка венграм Закарпатья гораздо более эффективным, чем сейчас, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на брифинге в Киеве сегодня, 7 февраля.

По мнению дипломата, можно добиться того, чтобы венгры, проживающие на Украине, изучили государственный язык без повышения количества украиноязычных предметов в школах.

«Мы сделали (Киеву) предложения, надеемся, что они будут приняты», — добавил венгерский министр.

Также Сийяртодобавил, что в Венгрии не слишком довольны принятым недавно на Украине законом «О среднем образовании», однако не стал конкретизировать, что конкретно не устраивает Будапешт.

«Если бы мы были довольны сложившейся ситуацией, мы не делали бы предложения для улучшения ситуации. Но я хочу сказать ‑ и украинская цель, и венгерская цель могут быть достигнуты в одно и то же время», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что отношения Киева и Будапешта испортились в период президентства Петра Порошенко после принятия на Украине нового закона об образовании. Этот документ значительно сужает использование языков национальных меньшинств на Украине в пользу государственного языка.