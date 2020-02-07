Париж, , 15:54 — REGNUM Страны Европы после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должны стать участниками нового подобного договора. Об этом 7 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Европа должна убедиться, что ее интересы будут должным образом учтены в разговорах о новом инструменте, который будет обеспечивать стратегическую безопасность на нашем континенте», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2019 года ДРСМД прекратил своё действие в связи с выходом из соглашения США. После этого Россия также сняла с себя обязательства по ДРСМД.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, причина одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности кроется в желании сдерживать КНР и РФ.

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