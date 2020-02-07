Сеул, , 15:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи рассматривает реализацию проекта индивидуального туризма в КНДР с учётом распространения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения страны.

На вопрос журналистов о полученном в январе сообщении КНДР, в котором говорилось о необходимости выждать какой-то промежуток временни, представитель министерства отметила, что власти страны уделяют данному вопросу пристальное внимание, а также добавила, что Пхеньян никак не отреагировал на идею Сеула о индивидуальном туризме.

Эксперты полагают, что данное заявление говорит о том, что сейчас, когда внимание правительства двух стран сосредоточено на проблеме коронавируса, не время озвучивать конкретные планы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Южной Корее зафиксировано двадцать четыре случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, однако, по официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая.