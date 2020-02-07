Кишинёв, , 15:46 — REGNUM Бухарест и Вашингтон будет координировать свои действия в отношении Молдавии, и для нынешней власти в Кишиневе во главе с Игорем Додоном это не сулит ничего хорошего. Такого мнения придерживается эксперт RTA Владимир Ротарь, предает ИА REGNUM.

По его словам, новое руководство Молдавии, по сути, оказалось в кольце врагов. «Порой складывается впечатление, что глава государства Игорь Додон и правящие социалисты сидят на «бочке с порохом», которая в любой момент грозит взорваться с печальными для них последствиями», — отмечает эксперт.

В качестве примера он приводит отношения с Киевом, где «предпочитают просто не замечать молдавского президента, даже несмотря на его реверансы по Крыму и заявления о территориальной целостности Украины». «Но куда хуже обстоят дела с Румынией. Не будет преувеличением сказать, что отношения двух стран опустились на низшую точку за много лет. При этом Бухарест демонстрирует не столько отстраненность, как Киев, а скорее «вооруженный нейтралитет», — подчеркивает Ротарь.

Руководство Румынии все более критически высказывается в отношении молдавского руководства. Такж Бухарест стал инициатором пересмотра подходов ЕС к финансированию Молдавии. А недавно стало известно, что Румыния и Соединенные Штаты Америки будут координировать свою позицию по ситуации в Молдавии.

Главной мишенью румынско-американской стратегии, считает эксперт, станет нынешний «социалистический режим» в Молдавии и лично Додон. «США неизбежно будут расшатывать его перед президентскими выборами, и чем дальше, тем сильнее. Судя по всему, Румыния в этом процессе будет играть далеко не последнюю роль», — подчеркивает Ротарь.