Лондон, , 15:48 — REGNUM Новым британским послом в США назначена Карен Пирс, которая до этого занимала должность постоянного представителя Великобритании в ООН. Об этом 7 февраля говорится в пресс-релизе, который распространило МИД Британии.

«Карен Пирс была назначена послом Её Величества в Соединенных Штатах Америки», — говорится в сообщении британского ведомства.

Также глава МИД Британии Доминик Рааб, чьи слова приводит пресс-служба МИД Британии, отметил в связи с данным назначением, что настоящее время является временем огромных возможностей для дружбы США и Британии и потому он выражает радость, что Карен Пирс откроет эту главу отношениях двух стран.

«Мы гордимся тем, что отправляем в Вашингтон такого выдающегося дипломата, и я от всей души поздравляю её с назначением», — подчеркнул глава МИД Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля стало известно, что власти Великобритании после выхода Соединенного королевства из Европейского союза решили отменить некоторые торговые ограничения в отношении Российской Федерации.