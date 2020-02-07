Киев, , 15:37 — REGNUM Верховная рада сегодня, 7 февраля, рассмотрела всего около 30 поправок к законопроекту о продаже земли, после чего переключилась на другие вопросы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, всего рассмотрено 216 правок из более чем 4 тыс., т. е. меньше 5%.

Лидер фракции «Слуга народа»Давид Арахамия сегодня же заявил журналистам, что собственно голосование может состояться только в середине апреля.

«Вчера мерили скорость прохождения правок, сегодня еще домеряем… Если с такой скоростью будем двигаться, если взять во внимание, сколько у нас пленарных недель, то это случится где-то 16−17 апреля», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что сначала в «Слуге народа» были настроены рассмотреть правки всего за одну ночь, потом — до конца этой недели. Накануне вечером глава партии Зеленского Александр Корниенко заявил, что при условии продления работы Рады на полтора-два часа каждый рабочий день парламент сможет справиться с законом о продаже земли за три пленарных недели.