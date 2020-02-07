Сочи, Краснодарский край, , 15:35 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что лидеры двух государств дошли «до глубины седых времен» в переговорах тет-а-тет.

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что стороны обсудили вопросы, «касающиеся многих соседей, бывших стран СССР, той политики, которая сейчас проводится и нами, и ими».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 февраля, в Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко. Ранее президент Белоруссии заявил, что в российско-белорусских отношениях наступил «момент истины».

Перед встречей Лукашенко в шутку пожаловался российскому лидеру на отсутствие снега в резиденции в Сочи, в которой он разместился.

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