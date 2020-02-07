Тбилиси, , 15:32 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» пришла к власти в невыгодных для себя условиях, которые были созданы режимом тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 7 февраля напомнил журналистам мэр Тбилиси и секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, сообщает агентство Report.

Глава грузинской столицы прокомментировал споры с оппозицией по поводу того, по какой схеме голосования необходимо проводить предстоящие парламентские выборы. Он отметил, что его партия победила на выборах, когда у власти были их политические противники.

«Напомню вам, что «Грузинская мечта» смогла прийти к власти при Саакашвили, когда СМИ не были свободными», — сказал Каладзе.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные партии в Грузии требуют внести изменения в схему голосования на парламентских выборах в 2020 году. В их рядах устоялось мнение, что при существующей смешанной схеме голосования у правящей партии больше возможности использовать административный ресурс.

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