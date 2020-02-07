Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился выплатить единовременно 350 тысяч рублей десяти семьям героев-десантников, которые погибли в бою на 776 высоте во время «второй чеченской войны». Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба губернатора.

По словам губернатора региона, материальная помощь позволит родителям погибших героев, живущих в Ленобласти, на свое усмотрение максимально быстро решить свои проблемы.

«У каждой семьи есть свои сложности — кому-то нужен ремонт, кому-то лечебные процедуры, помощь в приобретении жилья, освоении земельного участка. С нашей стороны будет, правильнее всего, оказать каждой семье разовую материальную помощь», — сказал на встрече с родителями погибших десантников Александр Дрозденко.

Кроме того, власти Ленобласти полностью оплатит поездку всех десяти семей для участия в памятных мероприятиях в Москве, Грозном и Пскове.

13−14 февраля 2020 года в Ленинградской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные памяти погибших в Чеченской Республике десантников из Ленинградской области. На территории Оржицкой школы состоится церемония открытия бюста десантнику Вадиму Чугунову, а в городе Кировске — Александру Исаеву.

В течение февраля-марта памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, пройдут во всех районах Ленобласти. В частности, планируется работа выездной выставки, проведение в школах уроков памяти и мужества, в которых, по предложению губернатора, примут участие и семьи погибших десантников.

В бою у высоты 776 29 февраля — 1 марта 2000 года в бою со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков погибли 84 военнослужащих 6-й и 4-й рот, в том числе 13 офицеров.

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