Анапа, Краснодарский край, , 15:36 — REGNUM Российский Минпромторг предложил ввести квоты для каждой отрасли на закупку отечественной продукции при госторгах. Суммарно должно быть закуплено по меньшей мере 50% такой продукции, заявил журналистам 7 февраля вице-премьер Юрий Борисов по итогам посещения военного инновационного технополиса «Эра».

Не менее 50% отечественной продукции от всей номенклатуры госзакупок, которые торгуются на аукционах, должно быть закуплено. Однако для разных отраслей промышленности будут определены свои квоты, пояснил он.

Конкретные требования будут зависеть от возможностей отрасли и конкурентоспособности её продукции. Необходимы анализ и экспертная оценка, затем о долях по отраслям проинформируют организаторов госзакупок, добавил вице-премьер.