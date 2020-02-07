Москва, , 15:22 — REGNUM В Европейском союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны сотрудников полиции и пограничников. Об этом говорится в докладе МИД РФ, посвященном ситуации с правами человека в отдельных странах.

Отмечается, что дискриминационное отношение наблюдается в том числе и по отношению к российским журналистам, работающим во Франции.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что во время избирательной кампании Эммануэля Макрона журналисты Sputnik France и RT не были аккредитованы в его предвыборный штаб, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря британская полиция задержала продюсера российского видеоагентства Ruptly во время проведения саммита НАТО в Лондоне.

Также отметим, что летом 2019 года британский МИД отказался аккредитовать RT на конференцию по вопросу свободы СМИ под предлогом якобы распространяемой агентством дезинформации.

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