Москва, , 15:14 — REGNUM Те, кто на Украине борется с русским языком, лишены государственного мышления, считает политолог Михаил Погребинский. Об этом он заявил 7 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Они ловят мейнстрим, который заключается в том, что ты против России, за Европу, за НАТО. Если ты засомневался в том, что ты против России, то ты не попадёшь в хорошую компанию. Ты будешь нерукоподаваемый. Тебе нужно всячески подчеркивать, что Россия — враг, русский язык не нужен. Это люди, лишённые государственного мышления. Они не понимают, что русский язык — это дополнительный плюс в развитии государства, общества и так далее», — сказал Погребинский.

Напомним, как сообщалось ранее, Верховная рада Украины не стала отменять закон, который предполагает сокращение обучения в школах на языках национальных меньшинств, в том числе русском.