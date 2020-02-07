Москва, 7 февраля 2020, 15:13 — REGNUM ДОКУМЕНТ
Заключение на проект федерального закона № 814 077−6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Е.А.Федоровым, А.В.Романовым
Законопроектом предлагается определить процедуру внесения изменений в Преамбулу Конституции Российской Федерации. С этой целью предусматривается уточнение и дополнение соответствующих положений Федерального закона «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».
Конституция Российской Федерации предусматривает возможность внесения поправок лишь в главы 3−8 Конституции Российской Федерации, а главы 1, 2 и 9 не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Такой порядок установлен не случайно. Главы 1, 2 и 9 устанавливают основы конституционного строя российского государства, определяют права и свободы человека и гражданина, а также регулируют вопросы конституционных поправок и пересмотра Конституции. Таким образом, в данных конституционных положениях заложены основные принципы государственного и общественного устройства, установлен перечень прав и свобод гражданина, которые являются высшей ценностью и определяют смысл и содержание законодательства. Данные фундаментальные положения нуждаются в повышенной юридической защите, поскольку их изменение повлечет за собой разрушение всей системы правовых норм —изменение как других глав Конституции Российской Федерации, так и всего законодательства Российской Федерации. Именно на базе 1, 2 и 9 глав Конституции Российской Федерации выстроена правовая система государства, именно данные конституционные положения положены в основу развития всего правового поля. Изменение установленных ими принципов означает существенное изменение вектора государственного развития, что влечет за собой принятие новой Конституции Российской Федерации и всей правовой базы.
Формирование политической, идеологической и правовой основы, заложенной в 1, 2 и 9 главах Конституции Российской Федерации, обусловлено целями, заявленными при ее принятии. В частности, такими целями являются — утвердить права и свободы человека, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, сохранить государственное единство, суверенную государственность и незыблемость ее демократической основы. Провозглашение этих задач в Преамбуле Конституции Российской Федерации определило отправные точки для создания конституционных основ, сформулированных в главах 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации. Таким образом, положения Преамбулы Конституции Российской Федерации должны быть также защищены от редактирования, как и указанные конституционные главы. В ином случае, изменение Преамбулы, то есть основных конституционных целей и задач, повлечет за собой изменение того направления, в котором развиваются конституционные нормы.
Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что «важное значение преамбулы заключается в том, что в ней определена стратегия конституционного и правового регулирования в целом в Российской Федерации». Соглашаясь с данным утверждением, необходимо вновь обратить внимание на то, что стратегия конституционного регулирования не до лжна изменяться в общем порядке, который авторы предлагают распространить на конституционные положения, изложенные в Преамбуле Конституции Российской Федерации.
Также следует отметить, что предложение установить порядок изменения Преамбулы Конституции Российской Федерации в Федеральном законе «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» не согласуется с предметом регулирования данного Федерального закона и не соответствует Конституции Российской Федерации, в которой определена возможность внесения конституционных поправок лишь в главы 3−8 Конституции Российской Федерации.
На основании вышеизложенного, Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендует Государственной Думе проект федерального закона № 814 077−6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» отклонить.
Утверждено на заседании Комитета [по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы] 4 сентября 2015 года.