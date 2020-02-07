Минск, , 15:09 — REGNUM В 2019 году субъекты хозяйствования Белоруссии поставили в Россию продовольствия на $4,3 млрд — на 3% больше, чем годом ранее. Об этом сегодня, 7 февраля на пресс-конференции в Минске заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов.

На росте экспорта Белоруссия получила дополнительную выручку в размере $120 млн, уточнил Богданов. Наибольший вклад в обеспечение роста дала молочная продукция. При этом в прошлом году были проблемы с её экспортом, а также с поставками в РФ говядины и другой продукции.

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Богданов также отметил успехи диверсификации экспорта: за прошлый год доля российского рынка в общем объёме белорусского продэкспорта снизилась на 1,2%. Минск планирует нарастить поставки на российский рынок в 2020 году.

Экспорт белорусской молочной продукции в Россию запланирован в объеме 3,6 млн тонн, мясной продукции — на уровне 316 тыс тонн, а всего в 2020 году экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания «должен превысить $5,7 млрд», сообщил Богданов. Основным рынком сбыта по-прежнему останется другая часть Союзного государства.

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