Тбилиси, , 16:05 — REGNUM Парламент Грузии поддержит Ираклия Шотадзе, претендующему на должность генерального прокурора. Об этом рассказал журналистам лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, 7 февраля сообщает агентство Report.

«Мы знаем Ираклия Шотадзе, как профессионала и очень хорошего прокурора. — сказал Мдинарадзе. — Он не стал держаться за «стул», а предпочел сохранить репутацию и позаботиться о государственных интересах. Он достойный кандидат и мы его поддержим».

Стоит отметить, что Шотадзе был выбран прокурорским советом в качестве кандидата, который будет предложен парламенту на утверждение. Из 12 проголосовавших членов совета 11 голосов были отданы ему. Для назначения на должность за Шотадзе должны проголосовать большинство депутатов парламента.

Как передавало ИА REGNUM, Шотадзе был генеральным прокурором Грузии до мая 2018 года. Ему пришлось уйти в отставку из-за протестов, которые устроил Заза Саралидзе, отец убитого в Тбилиси подростка.

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