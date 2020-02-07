Киев, 7 февраля 2020, 15:12 — REGNUM Граждане Украины, которые продадут свою землю после введения на Украине рынка земли, временно потеряют право на компенсацию расходов на коммунальные услуги, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 7 февраля во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
Он добавил, что в каждом случае расчёты нужно проводить отдельно, а также заверил граждан Украины, что все неимущие получат субсидии на оплату ЖКХ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НАК «Нафтогаз» Украины призвали граждан страны не продавать домашних животных, чтобы оплатить счета, а обращаться за субсидией.
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