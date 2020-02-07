Москва, , 15:02 — REGNUM При упрощении получения российского гражданства одним из главных вопросов должно быть обеспечение безопасности страны и ее жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Правительство готовит законопроект об изменениях в закон о гражданстве. Так, предлагается разрешить иностранцам не отказываться от гражданства другого государства, а также возможна будет отменена норма о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет.

«Принципиальная позиция ЛДПР в том, что этнические русским гражданам надо давать гражданство РФ в самом упрощённом порядке в наших консульствах в любой стране мира», — отметил Нилов.

По его словам, такие поправки скорее всего продиктованы необходимостью разрешить спорную ситуацию с гражданами Украины, которые хотят получить российское гражданство.

«Сегодня для того, чтобы получить паспорт РФ, бывшим гражданам Украины нужно отказаться от гражданства. Сделать это невозможно, Украина не подтверждает факт отказа от гражданства — хорошо, что были приняты поправки, которые позволяют в уведомительном порядке информировать об отказе», — заявил Нилов.

При этом, отмечает он, подобная ситуация заметна и в отношении других стран СНГ.

«Иногда процедура отказа от гражданства занимает полгода или год, а иногда документ о лишении гражданства может вообще не прийти. Таким образом получается, что граждан, имеющий все права на гражданство РФ, не может его получить. Думаю, что этим продиктована идея правительства», — считает Нилов.

По его словам, такие нормы упростят получение российского гражданства для соотечественников, которые выехали за пределы РФ, но хотят быть гражданами и при этом сохранить паспорт иностранного государства. По словам Нилова, таких граждан много не только в бывших странах СССР, но и в Европе и США.

«Что касается необязательного проживания на территории РФ в течение пяти лет — нужно смотреть, для всех ли иностранцев предлагается это отменить. Мы за то, чтобы в гражданство РФ вступало как можно больше наших соотечественников, семьи которых были вынуждены уехать из России из-за гражданской войны в начале прошлого века, во времена СССР или в 90-е годы. Если речь идёт о том, чтобы упростить получение гражданство для них, то да, это можно только поддержать. Но есть и другие примеры, когда это может быть в чем-то опасно», — отметил Нилов.

Так, по его словам, президент РФ Владимир Путин ранее уже отмечал, что необходимо упростить получение гражданства для соотечественников, но нельзя забывать про безопасность.

«Желающих получить российское гражданство в разных странах мира немало, но наша задача обеспечить безопасность страны», — подчеркнул Нилов.

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