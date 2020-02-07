Москва, , 15:03 — REGNUM Благодарность спасательным службам Финляндии и Эстонии за оперативную помощь морякам российского траулера «Поньгома», потерпевшего крушение и затонувшего у эстонских берегов, выразило Министерство иностранных дел России. Об этом 7 февраля говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

«Выражаем признательность финским и эстонским спасательным службам за профессиональные оперативные действия», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что для спасения российских моряков были предприняты все возможные действия, и что в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что морякам с российского траулера «Поньгома», который затонул у берегов Эстонии в ночь с 6 на 7 февраля, оказывают содействие сотрудники посольства России в стране.