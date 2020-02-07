Париж, , 15:09 — REGNUM Ядерный арсенал Франции сокращён до 300 боеголовок. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон 7 февраля в ходе выступления в Париже.

Макрон призвал европейские страны разработать международную программу контроля над вооружениями, отметив, что им нельзя оставаться зрителями перед лицом потенциальной гонки ядерного оружия.

Французский лидер предупредил об угрозе самого масштабного с 1960-х годов соперничества в военной сфере, которое может начаться уже в текущем году. Он заявил также, что «жизненно важно» продление договора СНВ между Россией и США.

Напомним, Франция обладает третьим по величине ядерным потенциалом в мире. Ядерной державой она стала в 1960 году. В начале 2000-х годов у Франции насчитывалось 384 стратегических боезаряда на подводных лодках и 80 единиц тактического ядерного оружия авиационного базирования.