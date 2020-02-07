Сеул, , 15:00 — REGNUM 7 февраля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял верительные грамоты от нового посла Китая Син Хаймина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, после принятия грамот глава государства побеседовал с послом. Предполагается, что стороны затронули тему коронавируса 2019-nCoV, охватившего Китай.

Позднее, южнокорейский президент получил верительную грамоту от посла Японии Кодзи Томита, с которым позднее провел беседу. По предварительным данным, представители двух стран обсудили вопросы, касающиеся спора вокруг компенсаций жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны, а также отказ Сеула от продления действия соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA).

Отмечается, на церемонии вручения грамот также присутствовали министр иностранных дел Кан Гён Хва и глава администрации президента Но Ён Мин.