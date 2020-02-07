Киев, , 14:54 — REGNUM Известный российский актер Игорь Ливанов, направлявшийся на гастроли на Украину, куда его не пропустили тамошние пограничники, подтвердил информацию о том, что ему запрещён въезд на территорию данной страны.

«Мне сделали запрет на три года, и у меня сейчас нет желания делать попытки туда попасть. Если у меня еще какие-то связи оставались, все-таки это моя родина, где я родился, то теперь это все заканчивается», — приводит РИА Новости комментарий Ливанова на сложившуюся ситуацию.

Также актер отметил, что он не хочет переживать по этому поводу и подчеркнул, что ситуация, когда его держат в течение пяти часов в автобусе без воды и туалета, является странной.

«Понятно, что это все тот же вопрос «чей Крым?». Крым — наш. Пускай они уже успокоятся и дышат ровно по поводу Крыма», — заключил Игорь Ливанов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова. Они выяснили, что два актёра «незаконно» посещали Крым для участия в съёмках, после чего запретили им въезжать на Украину в течение трёх лет. Остальные члены группы отказались въезжать на территорию Украины и вернулись в Молдавию.

Напомним, Украина не признаёт воссоединение Крыма с Россией, игнорируя результаты референдума, на котором большинство жителей полуострова одобрили данное решение.