Берлин, , 14:45 — REGNUM Германии и всей Европе стоит решительно ответить Соединенным Штатам за их действия в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, ни Евросоюз, ни Германия не являются «штатом США, поэтому вольны сами определять свою энергетическую политику».

«США ставят под сомнение этот суверенитет. Мы должны соответствующим образом реагировать на последние угрозы и уже наложенные санкции», — цитирует его РИА Новости.

Так, отметил он, возможной ответной мерой на санкции могут быть штрафные тарифы на поставляемый в Европу американский газ.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции США уже остановили строительство «Северного потока — 2», который должен был быть завершен к концу 2019 года. Однако швейцарско-нидерландская компания AllSeas, прокладывающая трубу по дну Балтийского моря, в страхе бежала из зоны строительства, опасаясь попасть под санкции США.

Ранее германское издание Handelsblattсо ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщило, что Конгресс США может принять новый пакет санкций против российско-германского проекта газопровода «Северный поток — 2», если Москва всё же попытается проложить оставшийся участок трубы до Германии.