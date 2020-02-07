Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Изменения полномочий Государственного совета в рамках поправок в Конституцию РФ на созданной президентом рабочей группе не обсуждают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член рабочей группы, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов.

«Нет, это не обсуждается. Пока мы обсуждаем именно поправки к Конституции. В предложенных поправках о Госсовете говорится только в части закрепления целей его деятельности», — сказал Белов.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости изменить Конституцию, закрепив положение о Госсовете в Основном законе. Однако до сих пор подробностей об усилении влияния этого органа и о его новых полномочиях не появилось.

Сергей Белов также не стал по существу отвечать на вопрос, обсуждалось ли в рабочей группе место размещения Госсовета в Петербурге — слухи об этом появились в СМИ еще в январе.

«Не могу никак прокомментировать», — ответил Белов.

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