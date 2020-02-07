Киев, , 14:45 — REGNUM Исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков советского разведчика (в формулировке львовских властей — «агента НКВД») Николая Кузнецова его родственникам в Россию.

Соответствующий вопрос рассматривался на заседании органа сегодня, 7 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно решению исполкома, принятие окончательного решения по этому вопросу приостановлено до получения заключения от Службы безопасности Украины и министерства иностранных дел страны.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый связал возвращение останков Кузнецова с нахождением в «российском плену» ряда граждан Украины. Мэр призвал исполком рассматривать данный вопрос «в рамках государственной политики».

«Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиция СБУ и МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигать в фарватере политики нашего государства. Этот вопрос государственный», — цитируют заявление Садового местные СМИ.

В Киеве на решение львовских властей пока не отреагировали.

Политолог Андрей Манчук напоминает, что могилу разведчика во Львове постоянно вандализируют, а его самого «поносят как советского диверсанта, который преступно отстреливал наших европейских союзников».

ИА REGNUM напоминает, что Николай Кузнецов — советский разведчик и партизан, в ходе Великой Отечественной войны действовавший преимущественно на Западной Украине, в Ровно. В ходе своей деятельности в образе немецкого офицера Пауля Зиберта Кузнецов лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии.