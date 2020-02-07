Москва, , 14:39 — REGNUM Российское руководство ожидает визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву в мае. Об этом сообщил 7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ждём господина Абэ на празднование 75-летия Победы», — сказал Песков РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил ряд зарубежных лидеров, включая Абэ, на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. О том, что Абэ принял приглашение, стало известно 7 февраля.

8 или 10 мая состоится очередная встреча Абэ с Путиным, уточнило японское агентство Кyodo.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр иностранных дел Японии Кацуя Окада заявил, что Абэ не стоит соглашаться на визит в Москву из-за позиции Токио по Южным Курилам.

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