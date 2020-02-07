Сеул, , 14:30 — REGNUM За день до Дня основания Корейской Народной Армии самолёт-разведчик ВВС США вновь совершил полёт над Корейским полуостровом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.

По данным сервиса, 7 февраля в корейском небе был замечен самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars.

По мнению специалистов, США продолжают патрулировать регион, отслеживать передвижения северокорейской военной техники и ожидать очередного запуска ракет.

Отметим, что ежегодно 8 февраля КНДР празднует День основания Корейской Народной Армии и устраивает военный парад. Ранее день, созданный по инициативе Ким Ир Сена в 1934 году, отмечалась 25 апреля.

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