Минск, , 14:26 — REGNUM Министерства внутренних дел России и Белоруссии к 1 марта планируют завершить формирование общего списка невыездных граждан. Об этом 7 февраля сообщил журналистам начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

«Стороны к 1 марта намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан», — цитирует его БелТА.

Он отметил, что также сторонами была достигнута договоренность о подготовке общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информацией в области миграции в отношении собственных граждан двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 февраля, в Сочи начались переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. О визите в Россию Лукашенко ранее заявлял в интервью.

Ранее в пресс-службе белорусского президента отметили, что стороны намерены обсудить «широкий комплекс вопросов». По его словам, в российско-белорусских отношениях наступил «момент истины».

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