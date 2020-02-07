Токио, , 14:23 — REGNUM Процесс заключения мирного договора между Россией и Японией также, как и проблема урегулирования приграничных вопросов между двумя странами, будут занимать достаточно длительное время. Об этом 7 февраля заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин.

«Очевидно, что работы предстоит много, работы очень тщательной, кропотливой и, вероятно, достаточно длительной», — сказал российский посол в Японии в интервью ТАСС по случаю предстоящего Дня дипломатического работника.

Также он отметил, что даже гипотетически, решение вопросов о пограничных территориях в первую очередь должно быть поддержано общественностью, парламентом, народами двух стран.

«Очевидно, что путь к взаимоприемлемому урегулированию такой проблемы лежит через создание нового качества отношений, через создание условий, в которых такое решение могло бы быть найдено», — указал Галуизн.

При этом он подчеркнул, что для этого необходимо продолжать линию, намеченную лидерами двух стран, которая заключается в диалоге в области политики и безопасности, в урегулировании актуальных проблем международного уровня, а также торгово-экономическом, научно-технологическом, культурном, гуманитарном, образовательном видах сотрудничества и широких обменах между регионами.

Движение «именно в этом направлении и будет формировать те условия, в которых станет возможным взаимоприемлемое решение этой проблемы», — заявил посол России в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он планирует решать проблему южных Курильских островов на приемлемых для России условиях.