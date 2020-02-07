Киев, 7 февраля 2020, 14:09 — REGNUM Украина должна изменить нормы закона о среднем образовании, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто 7 февраля на пресс-конференции в Киеве, сообщило издание «Европейская правда».
Он отметил, что венгры, живущие в Закарпатье, смогут улучшить владение украинским языком без столь жёстких мер со стороны Украины.
Он подчеркнул, что Будапешт не устраивает украинский закон об образовании, и он предлагает этот закон изменить.
Министр рассказал, что в скором времени министр образования Украины Анна Новосад примет у себя педагогов из Закарпатья, с которыми обсудит необходимые изменения закона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Венгрии, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи призвал Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии и изменить дискриминационный закон об образовании.
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