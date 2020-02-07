Екатеринбург, , 14:03 — REGNUM На Сортировке в Екатеринбурге удалось ликвидировать пожар на складе с пластмассой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС.

В тушении пожара на улице Манёвровой участвовали 59 пожарных и 19 единиц техники. Для оперативной координации был создан специальный штаб пожаротушения.

Бороться с огнём мешала большая горючая загрузка склада и высокая интенсивность горения. В 14:11 по местному времени пожарным удалось локализовать огонь на площади 450 кв. м., и уже к 15:03 — потушить пожар.

Сейчас выполняется проливка и разборка сгоревших конструкций, также устанавливается причина пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге возник пожар в здании Австрийской церкви, которое отдали в пользование старообрядцам. Из-за нарушения условий пользования объектом общине придётся выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

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