Сочи, Краснодарский край, 7 февраля 2020, 14:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время рабочего завтрака в Сочи предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко «кашку на воде». Об этом 7 февраля сообщает агентство БелТА.
На завтрак главам государств подали еду и напитки.
«Кашку с утра ели?», — спросил Путин белорусского лидера.
«Не на воде же» — ответил ему на это Лукашенко.
«Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», — сделал попытку убедить главу Белоруссии российский лидер.
Кроме этого, Александр Лукашенко в шутку пожаловался российскому лидеру на отсутствие снега в резиденции в Сочи, в которой он разместился.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным «моментом истины».