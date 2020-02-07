Сочи, Краснодарский край, , 14:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время рабочего завтрака в Сочи предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко «кашку на воде». Об этом 7 февраля сообщает агентство БелТА.

На завтрак главам государств подали еду и напитки.

«Кашку с утра ели?», — спросил Путин белорусского лидера.

«Не на воде же» — ответил ему на это Лукашенко.

«Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», — сделал попытку убедить главу Белоруссии российский лидер.

Кроме этого, Александр Лукашенко в шутку пожаловался российскому лидеру на отсутствие снега в резиденции в Сочи, в которой он разместился.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным «моментом истины».